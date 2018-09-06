Vali Köşger ‘Serbest Bölge” için yer incelemesinde bulundu

Efeler ilçesine bağlı Yeniköy ile Kadıköy Mahalleleri arasındaki alanda kurulacak 2 yatırım ile Aydın’ın ihracatta hak ettiği rakamlara ulaşması sağlanacak.

Kurulacak olan Organize Sera Bölgesi ve Serbest Bölge için belirlenen alanlarda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Tarım ve Orman İl Müdürü ile birlikte daire müdürleri inceleme yaptı.

Aydın’da Organize Sera Bölgesi ve Serbest Bölge olmak üzere iki önemli proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Köşger, “Aydın’da jeotermalle tarımı birleştirecek Organize Sera Bölgesi kuracağız. Bu projenin startını verdik. Burada piyasa değeri yüksek olan muz ve kesme çiçekçilik üretimi yapılacak. Aydın milletvekillerimizin takibini yaptığı AYSER projesi de ilimizin ekonomisine önemli katkısı olacak. Bu projeleri bir an önce hayata geçirmeyi istiyoruz” dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Organize Sera Bölgesi ile ilgili olarak, “Bir firmamız, ‘Bize 2 bin dönüm arazi verin muz üreteyim’ diyor. Muzu ithal ediyoruz. Yerli üretimi ise oldukça az. Aydın’da birçok şey üretiliyor muz üretilmiyor. Aydın’da jeotermali toprakla buluşturacağız ve seracılık ile muz üretimine başlayacağız. Aydın ekonomisine katkı sağlayacak tüm girişimcileri ilimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Aydın Serbest Bölgesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Milletvekili Savaş, “Yaklaşık 1.5 yıldır üzerinde durduğumuz, süreci devam eden Aydın Serbest Bölge projesi ilimizin ihracat ve üretim kapasitesini arttıracak. Türkiye’de 18 serbest bölge var ve bunların ortalama ihracat kapasiteleri 1 milyar dolar. Aydın’da 20’nci Serbest Bölge kurulacak. Şuan 30 firma AYSER’in kurulması halinde burada fabrika kurup ihracata başlayacak” diye konuştu.