Vali Köşger; “Tarım ile jeotermali barıştırıp, sinerji yakalamalıyız”

Vali Köşger, tarımdaki katma değeri yükseltmek için uğraş verdiklerini ifade ederek, “Tarımdaki katma değeri yükseltmek için uğraşıyoruz. Aydınımızın iklimine coğrafyasına zarar verecek olan kimseye müsaade etmeyiz. Devletimiz olarak vatandaşımızın yanındayız. Aydın 21 üründe Türkiye'de ilk 10 ilin içerisinde yer alıyor. Biz Aydın'ın elindeki potansiyeli nasıl daha iyi hale getirebiliriz, bunun peşindeyiz. Burada iklim coğrafya her şey birleşmiş. Aynı zamanda Jeotermal kaynaklar, Aydın'ın tarımını çarpan etkisi ile büyütecek bir potansiyele sahip. Biz ikisini barıştırıp sinerji yakalamak durumundayız. Jeotermal ile tarımı birleştirip, teknoloji ile daha iyi hale getirip, Aydın'ın tarımdaki öncü rolünü geliştirmek istiyoruz. Bu arada hiçbir şekilde doğanın en küçük bileşenine, ekosistemdeki en ufak bir döngüye en ufak bir zarar vermeden mücadeleyi ve bu çalışmayı yürütmek durumundayız. Dolayısıyla bu noktada üzerimize düşen neyse yapmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor” dedi.