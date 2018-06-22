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22 Haziran 2018 11:27

Vali Köşger, tekerlekli sandalye hediye etti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, doğuştan gelişim bozukluğu nedeniyle yürüyemeyen 33 yaşındaki İbrahim İdigül’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Vali Köşger, tekerlekli sandalye hediye etti

22 Haziran 2018 11:27


Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan engelli İbrahim İdigül, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in sözünü tutması ile akülü tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.


Geçtiğimiz hafta bayramlaşma programında engelli İdigül ile karşılaşan Vali Köşger, İdigül’e akülü tekerlekli sandalye sözü verdi. Tekerlekli sandalye sözünü tutan Vali Köşger, makamında ağırladığı İdigül’e tekerlekli sandalyeyi hediye etti. İdegül’ün annesi Neriman İdigül ve kardeşi Sedat İdigül’ün de katıldığı törende Vali Köşger, her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan İdegül Vali Köşger’e teşekkür etti.




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