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Vali Köşger'den Bakan Pakdemirli'ye uzun yaşam sepeti

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli'ye Aydın'ın doğal ürünlerinden oluşan ‘Uzun Yaşam Sepeti' hediye etti.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Ege Bölge toplantısına katılmak üzere Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bekir Kuvver Erim, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve kurum amirleri katıldı.


Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Pakdemirli, daha sonra Vali Köşger'in makamında kurum amirlerinden Aydın hakkında bili aldı. Vali Köşger tarafından kendisine Aydın'a özgü doğal ürünlerden oluşan ‘Uzun Yaşam Sepeti' hediye edilen Pakdemirli, “Vali Bey, bir sepet incire bizden birçok proje için destek sözü aldı” dedi.


Bakan Pakdemirli, valilik çıkışında kendisini bekleyen Aydın'ın renkli siması ‘Bayrak Nine' ünvanlı Ayşe Tülü ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

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