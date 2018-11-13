Vali Köşger'den kız Kur'an Kursu öğrencilerine ilk ders

AYDIN (İHA) – Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı faaliyetlerini sürdüren Gülistan Yatılı Kız Kur'an Kursu, Mimar Sinan Mahallesindeki yeni binasında hizmete açıldı. Kursun açılışını yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, öğrencilere ilk dersi verdi.

Efeler Mimar Sinan Mahallesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan kız öğrenci yurdu, bir süre Aydın Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'ne devredilerek hizmet vermişti. Öğretmenevinin eski yerine geri taşınmasının ardından bu bina Gülistan yatılı Kız Kur'an Kursuna tahsis edildi. 5 katlı binada hizmet vermeye başlayan Kur'an Kursunda 80 öğrenci eğitim alırken kurs içerisinde derslikler, 100 yatak kapasiteli yatakhane, yemekhane ve mescit bulunuyor.

Kursun açılışında konuşan İl Müftüsü Ercan Aksu, Peygamber Efendimizin “En hayırlınız Kuran-ı öğrenen ve öğretendir” hadisini örnek göstererek; “Buradan yetişecek olan hafızlarımız sayesinde Kuran-ı Kerim'in bir harfi değişmeden kıyamete kadar baki kalacaktır. Çocuklarımız burada başka Kuran-ı öğrenip ezberleyecekler. Daha sonraki nesillere en güzel şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklar. Gülistan Kız Öğrenci Yurdumuz daha önce başka yerde hizmet veriyordu. Bundan sonra Efeler'de hizmet vereceğiz. Bu yurtta fiziki ortam çok güzel. Daha önce Kuran Kursumuzda 50 öğrenci vardı. İnşallah Kız İmam Hatip Lisesinden gelecek olan 30 öğrencimizi de buraya dahil edeceğiz. Bu yurt 80 öğrenciyle hizmetine devam edecek” dedi.

Bugün milletin parasıyla yapılmış, milletin halis niyetlerle yardım ettiği ancak millete silah doğrultmuş hain bir çetenin elinden tekrar millete verilen bir binada yeniden hizmete açılıyor” diyerek konuşmasına başlayan Vali Yavuz Selim Köşger ise, “Bina şimdi yerini buldu. Bu binanın yapılmasına yardım eden Aydınlı vatandaşlar çok halis niyetlerle yardım etmişlerdi. Ancak bilemiyorlardı ki onlar bir başka iradeye kendi iradesini teslim etmiş, robotlaşmış, bu millete silah doğrultacak hale gelmiş bir çeteydi. O sonradan fark ettiler. Bu millet duruma el koydu. Tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da bu binayı şimdi asli fonksiyonuna döndürdü. Millete iade etti. Bu yurt Aydın'ın manevi dinamolarından bir tanesi olacak. Burası ismiyle müsemma güller yetiştirsin” diye konuştu.

Vali Köşger'den ilk ders

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve protokol tarafından Kur'an kursunun açılışı yapıldı. Açılışın ardından Vali Köşger, kursu gezip öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere başlangıç dersini veren Vali Köşger, “Bir erkeği yetiştirirseniz sadece bir kişiyi eğitmiş olursunuz ama bir kızı, kadını eğitirseniz tüm bir aileyi eğitmiş olursunuz. O anlamda kız çocuklarının eğitilmesi topyekun bir toplumun daha huzurlu, mutlu ve inançlarımız açısından daha sağlam bir temele dayanarak yetişmesi demektir. Boş vakit geçirmeyin. Burada geçirdiğiniz günleri hem dünyevi hem de manevi ilimlerle donanarak ayrılmanızı öneriyorum” şeklinde konuştu.

Kursun açılışına Vali Yavuz Selim Köşger, İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, STK temsilcileri, kurs öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.