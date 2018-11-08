Vali Köşger'in 10 Kasım mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80 inci yıldönümünde rahmetle ve şükranla anıyoruz. 10 Kasım Türk milleti için, büyük önderini anma günü olduğu kadar, sahip olduklarının değerini bilerek, ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür.

Türk milleti, insanlığın ortak değerlerine, medeniyetin şekillenmesine büyük katkıda bulunmuş, tarihe ve insanlığa mal olmuş bir lider olan Atatürk'ü yetiştirmiş yüce bir millettir. Bu yüce millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da başlayıp 1923'te Cumhuriyeti kurarak taçlandırdığı büyük mücadelede, bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla, canıyla, yüreğiyle durdurmuştur.

Tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak, bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya gösteren Türk Milletinin bu kurtuluş mücadelesi, bir milletin yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali ve mazlum milletlerin rehberi olarak, tarihte şanlı bir yere sahiptir.

Milletimizin büyük fedakârlıklarla kazandığı İstiklal Savaşı'nın ardından kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin büyüklüğünü yansıtan eşsiz bir eserdir. Bu eşsiz eserin temel felsefesi, ülkeyi muasırlaştırmak, milletimizin sahip olduğu imkânları güçlendirmek, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Hepimizin en temel görevi, bu idealleri hayata geçirmek olmalıdır.

Ne mutlu ki, milletimizin 95 yıl önce kurduğu ve genç nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, özgür ve müreffeh dünyanın güçlü bir ülkesi, medeni milletler camiasının saygın bir üyesi haline gelmiştir. Ülkemiz, kalkınma ve refah düzeyinin artması, temel insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.