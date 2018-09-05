Vali Köşger’in 7 eylül Kurtuluş Günü mesajı

Vali Köşger, mesajında; “Milli Mücadele meşalesinin ilk yakıldığı, milli ruhun canlandırıldığı, Ege Bölgesi’nin incisi, efeler diyarı Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 96 ıncı yıldönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli Mücadele, Anadolu’nun her karış toprağına Yüce Milletimizin mübarek kanı ve tertemiz alın teri akıtılarak tarihe yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Aydın’da verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Aydın’ın 27 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin ardından yediden yetmişe Aydın halkı; yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında her türlü fedakârlığı göze alarak, birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele vermişlerdir.

Aydın’ın kurtuluşu, bağımsızlık aşkının; hava, ekmek ve sudan daha kıymetli olduğunun tarihe kayıt düşüldüğü destanın adıdır. Efelerin ve efe ruhlu Aydın halkının başı dik, alnı açık Hak’ka yürüyüşüdür. Aydın’ın kurtuluşu, toprağı vatan yapan iradenin, toprakta filizlenişi; bir milletin yeniden varoluşunun eşsiz bir örneğidir. Bu anlamda 7 Eylül gururla ve inançla kutlamamız gereken müstesna bir gündür.

Ecdadımızın tarihe yazdığı bu kahramanlık destanını gençlerimizin beyinlerine tarihimizin en büyük derslerinden birisi olarak nakşetmeliyiz. Aydın ilimiz ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96 ıncı yıldönümünde bu mücadele ruhunu yeniden her alanda canlandırmalıyız. Yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençliğimize mücadele ruhu aşılamalı ve memleketimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği yüksek medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin kurtuluş bayramını gönülden kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.