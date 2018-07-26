Vatandaşlar ve muhtarlarca takdirle karşılanan çalışmalar, mahalle halkının taleplerinin en kısa sürede cevap bulması açısından da büyük beğen kazanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Nazilli’de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla, vatandaşların sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşması için eskiyen ve sık sorun çıkaran hatlar, son teknoloji polietilen borularla değiştiriliyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini değerlendiren ASKİ ekipleri, talep ve önerilerin çözüme kavuşmasını sağlıyor. Ekipler aynı zamanda altyapıda meydana gelen arızalara anında müdahale ediyor.

Muhtar iletti, ASKİ yaptı

Nazilli Zafer Mahallesi 28 Sokak sakinlerinden gelen içme suyu borularının değiştirilmesi talebini Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ileten Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel’in bu talebini en kısa sürede değerlendiren ASKİ yetkilileri, Zafer Mahallesi’ne gelerek incelemede bulundu. Teknik ekip yapılan tespitlerin ardından eski su borularının son teknoloji polietilen borularla değiştirilmesine karar verdi. Çalışmaların başlamasıyla birlikte yol boyunca kazılan sokağa 110’luk polietilen temiz su borusu döşendi. Mahalle Muhtarı Mustafa Certel 28 sokaktaki çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyen Certel, “ Mahallemizdeki 28 Sokak’ta vatandaşlarımızın talebi vardı. Mahalle muhtarı olarak vatandaşlardan gelen talebi Büyükşehir belediyesi yetkililerine ilettim. Müracaatımızı değerlendiren ASKİ ekipleri hemen çalışmalarına başladılar. Ben de çalışmaları yerinde incelemek üzere buraya geldim. Çalışmalar en kısa zamanda bitecek. Sorunlarımızın çözümü ve isteklerimizin yerine getirilmesi konusunda bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür Ediyorum” dedi.

Zafer Mahallesi 28 Sokak’ta yaşayan vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve ASKİ personeline teşekkür etti.