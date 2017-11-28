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28 Kasım 2017 09:54

Vatandaşın korkuluklara astığı valiz bomba paniğine neden oldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, ağır olduğu gerekçesiyle bir kişi tarafından korkuluklara asılı bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu.

Vatandaşın korkuluklara astığı valiz bomba paniğine neden oldu

28 Kasım 2017 09:54



Olay sabah 08:50 sıralarında Efeler ilçesi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karşısında bulunan Taş Köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan güvenlik personeli, yüzlerce kişinin geçmiş olduğu Taş Köprü üzerinde asılı valizi görünce durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisi, vatandaşları uyarıp şüpheli paketin çevresinden uzaklaştırdı. Vatandaşın birinin şüpheli pakete yöneldiğini gören polis, valize dokunmaması ve uzaklaşması konusunda uyarınca İsmail Izgır isimli şahıs, valizin ve eşyaların kendine ait olduğunu belirtti. Olay yerine gelen diğer ekipler, İsmail Izgır’ın kimlik bilgilerini kontrol edip vatandaşı uyardı.


Paniğe neden olan paketin sahibi inşaat işçisi İsmail Izgır, yakında bulunan oğlunun iş yerine bazı malzemeleri bırakmak için gittiğini ve elindeki valiz ve poşet ağır olduğu için köprüye bıraktığını söyledi. Paniğe neden olduğu için polisten özür dileyen Izgır, çantanın içerisinde elbiselerinin olduğunu belirtti. Izgır, kısa süreli paniğe neden olan malzemelerini alıp olay yerinden ayrıldı.




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