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18 Ağustos 2018 15:39

Vatandaşlar Büyükşehir ekipleriyle sahilde temizlik yaptı

Kuşadası Davutlar sahilini temizleyen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bölgede yaşayan vatandaşlar da gönüllü olarak destek vererek duyarlılık örneği sergiledi.

Vatandaşlar Büyükşehir ekipleriyle sahilde temizlik yaptı

18 Ağustos 2018 15:39


Önceki gün, aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz’un da bulunduğu ekipler gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde bayram öncesi temizliği yaptı. Çevre temizliğiyle ilgili duyarlılık oluşturmak için yapılan çalışmaya gönüllü olarak destek veren site sakinleri ise etkinliğin sık sık yapılmasını istediler.


Bölgede yaşayan site sakinlerinin yoğun olarak katıldığı çalışma sonrasında ise vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Vatandaşlarla el ele Aydın’ı daha modern bir il haline getirdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.




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