Vatandaşlar Büyükşehir ekipleriyle sahilde temizlik yaptı

Önceki gün, aralarında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz’un da bulunduğu ekipler gönüllü vatandaşlarla birlikte sahillerde bayram öncesi temizliği yaptı. Çevre temizliğiyle ilgili duyarlılık oluşturmak için yapılan çalışmaya gönüllü olarak destek veren site sakinleri ise etkinliğin sık sık yapılmasını istediler.

Bölgede yaşayan site sakinlerinin yoğun olarak katıldığı çalışma sonrasında ise vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlarla el ele Aydın’ı daha modern bir il haline getirdiklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.