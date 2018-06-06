Vatandaştan turunç şerbetine tam not

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla, 51 farklı mahallede iftar çadırları kurarak binlerce kişiye yemek veren Efeler Belediyesi, hem iftar yemeklerinin ardından hem de her gün iki farklı camide turunç şerbeti dağıtıyor.

Sosyal belediyecilik örneğini en iyi sergileyen belediyelerden biri olan Efeler Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Yemek ve dondurma ikramının yanı sıra, günde iki farklı camii ve iftar sofralarında turunç şerbetinin de ikram edildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Mahallelerde düzenlenen 15 bin kişilik iftar yemeğimiz ile her gün ilçenin farklı noktasında vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek ikramı yapılıyor. Teravih namazı çıkışında dağıtılan dondurmalar da vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede tükeniyor. Kış aylarında ürettiğimiz turunç reçellerimiz çok beğenilmişti. Yaz mevsiminin gelmesiyle kış aylarında ilçe genelindeki turunç ağaçlarından toplanan ve kabuğundan reçel yapılarak dağıtılan turunçların özütü çıkartılarak elde edilen doğal ve sağlıklı turunç şerbetini hem iftar yemeklerimizde hem de camilerimizde ikram ediyoruz. Ramazan dolayısıyla gün boyu aç ve susuz kalıyoruz. Buna bir de sıcaklar eklenince oruç ibadetimiz de zorlaşıyor. İkram ettiğimiz turunç şerbetimizle vatandaşlarımızı serinletmek istedik. Allah vatandaşlarımızın oruç ibadetlerini kabul eylesin” dedi.