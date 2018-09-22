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Veresiye aldı, sosyal medyadan peşin sattı

Aydın ve çevre il ilçelerden kendisini zengin kişilerin bir yakını olarak tanıtıp 140 esnafı dolandıran B.

S polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'da ikamet eden B.S kendisini zengin kişilerin yakını olarak tanıtıp çeşitli esnaflardan aldığı malzemeleri sosyal medya üzerinden piyasa değerinin altında sattı. Kiralık otomobille Aydın, Muğla, Denizli, İzmir ve Manisa'yı ve ilçelerini dolaşarak 140 esnaftan parasını bir müddet sonra ödemek üzere yaklaşık 200 bin lira değerinde veresiye malzeme aldı. Aldığı malzemelerin parasını esnafa ödemeyen B.S, hayvan yemi, tohum, darı, yalama taşı gibi malzemeleri sosyal medya aracılığı ile değerinin altında sattı. Dolandırılan esnafların şikayeti üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan operasyonla yakalanan B.S adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı mahkeme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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