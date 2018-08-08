Vergi borçlarını yapılandırma fırsatı devam ediyor

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; “Toplumun her kesimini ilgilendiren, birikmiş borçların faizsiz ve zamsız indirimli bir şekilde ödeme imkânı sunan Yapılandırma Kanunu kapsamında her vatandaşın borcu olup olmadığını sorgulanması büyük önem arz etmektedir. Yapılandırma kanunu kapsamında olup henüz müracaat edilemeyen borçlar küçük rakamlardan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, öğrenim katkı kredisi borçları, ecrimisiller gibi alacaklar olduğundan vatandaşlar tarafından borç sorgulaması yapılması çok önemlidir. Mükelleflerinizin e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi dairelerinden vergi borç sorgulaması yapması ve yapılandırma kapsamında borçları bulunmakta ise, başvurularını yapıp indirimli bir şekilde borçlarını yapılandırmalarında büyük fayda bulunmaktadır.

Başvurular 27 Ağustos 2018 Pazartesi gününe kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının ve e-Devlet adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın yapılandırma başvurularında yoğunlukla karşılaşmama açısından son günleri beklemeksizin yapılandırma taleplerini yapmaları işlemlerin kolaylığı açısından önemlidir.

Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla veya Aydın Vergi Dairesi Başkanlığımızdan cevap alabilirsiniz. Vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularını en kısa sürede sonuçlandırmaktadır” denildi.