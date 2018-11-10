Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3.
hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Karayolları: Marina, Elif, Gülçin, Yuila, Saliha, Betül, Yasemin, Mariana, Aycin, Kübra, Tuğçe, Seda, Yasemin, Fatmanur
Başantrenör: Hüseyin Doğanyüz
Setler: 25-15, 25-21, 25-13
Süre: 91 (27, 32, 22 )