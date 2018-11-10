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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Karayolları: Marina, Elif, Gülçin, Yuila, Saliha, Betül, Yasemin, Mariana, Aycin, Kübra, Tuğçe, Seda, Yasemin, Fatmanur


Başantrenör: Hüseyin Doğanyüz


Setler: 25-15, 25-21, 25-13


Süre: 91 (27, 32, 22 )

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