Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiray, Ebru Güngör
Aydın Büyükşehir Belediyespor:Martinez, Erçe, Lopez, Ecem, Buse, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda (L), Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın Martinez
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
THY: Berin (L), Havlickova, Şeyma, Nıeves, İpek, Özge, Funda, Ruseva, Nikolic, Duygu, İrem, Suzent, Yağmur
Başantrenör: Mustafa Suphi Doğancı
Setler (25-22), (25-20), (25-22)
Süre: 89 (30, 28, 31)