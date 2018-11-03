İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları’nı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiray, Ebru Güngör


Aydın Büyükşehir Belediyespor:Martinez, Erçe, Lopez, Ecem, Buse, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda (L), Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın Martinez


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


THY: Berin (L), Havlickova, Şeyma, Nıeves, İpek, Özge, Funda, Ruseva, Nikolic, Duygu, İrem, Suzent, Yağmur


Başantrenör: Mustafa Suphi Doğancı


Setler (25-22), (25-20), (25-22)


Süre: 89 (30, 28, 31)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.