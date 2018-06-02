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02 Haziran 2018 08:51

Veteriner hekimler iftarda buluştu

Aydın Veteriner Hekimler Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar programı bu yıl Kızılcaköy’de gerçekleştirildi.

Veteriner hekimler iftarda buluştu

02 Haziran 2018 08:51

Aydın’ın 17 ilçesinde görev yapan veteriner hekimlerin katıldığı iftar yemeğinde aynı sofrada buluşan veteriner hekimler hasbıhal etti.


Geleneksel hale getirilen iftar yemeği buluşmasında kısa bir konuşma yapan Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, davete katılanlara teşekkür ederek “Yıllar önce Ramazan ayı dolayısıyla başlattığımız iftar buluşması geleneksel hale geldi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak geniş bir aileyiz. Mesleğimize özel günlerde bir araya geliyoruz. Ramazan ayında da bir akşam birlikte iftar yapıp hasbıhal ediyoruz. Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bizim mesleğin de kendine has bir takım zorlukları var. Her ne kadar veterinerlik tek başına yapılan bir meslek olarak gözükse de ailelerimiz de aslında bu mesleğin sıkıntılarını bizzat yaşıyor. Mesai mefhumunun olmadığı bu meslekte gerek gecenin bir vakti, gerekse sofra başında veya bir programın ortasında hepimiz bir vakaya ayrılmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun yanında halk sağlığı için de önemli görevler yürütüyoruz” diye konuştu.


İftar programına Veteriner hekimlerin yanı sıra Tarım İl Müdürlüğü ve ADÜ Veteriner Fakültesi yetkilileri de yoğun ilgi gösterdi.




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