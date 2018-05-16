Veteriner hekimler Odası Başkanı Uçmaklıoğlu’ndan ‘VUS’ açıklaması

Başkan Uçmaklıoğlu, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa veteriner hekimler için ek madde konularak veteriner hekimlere yönelik uzmanlık sınavı (VUS) yolunun açılması meslek açısından sevindiricidir. Ancak yönetmelikteki bazı boşluk ve belirsizliklerin de giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Veteriner hekimlerin, meslekleriyle ilgili sorunlarının çözülebilmesi için uzun süredir talep edilen Veteriner Hekim Uzmanlık Yönetmeliği, 02 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

Bugün veteriner hekimlerin de tıp ve diş hekimliğinde olduğu gibi her geçen yeni vaka ve özel durumlarla karşılaştığını bu nedenle meslekte uzmanlığın kendi branşları için de çok elzem hale geldiğini kaydeden Başkan Uçmaklıoğlu, “Günümüzde insanlarda olduğu gibi hayvanların tedavisinde de farklı alanlarda ihtisaslaşma çok elzem hale geldi Bugün pek çok hayvanın kendi cinsine göre farklılık taşıyan özellikleri var. Mevcut sistemde veteriner hekimler bir hayvan grubuna ya da bir hastalığa yönelik çalışmıyordu. Bundan sonra pratisyen olarak veterinerlik yapabilecekleri gibi eğitimini alarak herhangi bir konuda uzmanlaşabilecekler. Alanı oldukça geniş bir mesleğimiz olmasına rağmen veteriner hekimler uzmanlaşma sıkıntısı yaşıyordu. Nasıl tıpta TUS, diş hekimliğinde DUS varsa bundan sonra veteriner hekimlikte de VUS olacak. Bu da uzmanlaşma ile birlikte branşlaşmanın da önünü açacak. Bu nedenler Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı olarak VUS’u destekliyorum” dedi.

"1982 Anayasası ile kaldırılmıştı"

1982 Anayasasına kadar Türkiye’de Veteriner Hekimlikte uzmanlık eğitiminin olduğunu kaydeden Başkan Uçmaklıoğlu açıklamasında, "Uzun yıllar uzmanlık eğitimi olmadığı için uzman veteriner hekimler yetiştirilemedi. Tabi bu nedenle gelişmiş ülkelerle bu konuda entegre olunamadı. 36 yıl sonra çıkarılan bu yönetmeliği önemsiyoruz. Mesleğimiz ve ülke hayvancılığı konusunda kazanım olarak görüyoruz. Ancak yönetmelikte birçok eksiklikler ve boşluklar var. Bu konuda meslektaşlarımızın çekinceleri var. Mesela ’Uzmanlık eğitimi boyunca başka bir işte çalışamaz’ diyor. Şu anda kendi kliniğinde hizmet veren Serbest Veteriner Hekimler, İşletme Hekimleri , İşyeri Hekimleri bu yönetmeliğe göre uzmanlık yapamayacaklar. Eğer bu konulara bir açıklık getirilir ise yönetmelik ihtiyaçları karşılamış olacaktır. Yine de uzmanlık yönetmeliğinin ülkemize, hayvancılığımıza ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.