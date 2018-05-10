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10 Mayıs 2018 11:48

Veteriner Zahide’nin sıçanlar üzerindeki araştırmasına TÜBİTAK desteği

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi 4.

Veteriner Zahide’nin sıçanlar üzerindeki araştırmasına TÜBİTAK desteği

10 Mayıs 2018 11:48

sınıf öğrencisi Zahide Dedeoğlu’nun projesi, “TÜBİTAK-BİDEB 2016 Yılı 2209-A 2. Dönem Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tarafından desteklenmeye uygun bulundu.


Zahide Dedeoğlu’nun “Sıçanlarda L-NAME ile Oluşturulan Hipertansiyon Modelinde Fiziksel Egzersizin Adrenomedüllin Düzeyine Etkisi” başlıklı çalışması, 3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen 20. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi’nde sözlü sunum dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü.


Dedeoğlu’nun Danışmanlığını ADÜ Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Ece Koç Yıldırım ve Zootekni Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanı Araş. Gör. Mehmet Kaya yapıyor.




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