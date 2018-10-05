Veterinerlerden Başkan Çerçioğlu'na destek

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ve oda başkanı Cemil Şahin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayvanların satın alınması yerine sahiplenilmesine yönelik başlattığı "Satın alma, sahiplen" farkındalık kampanyasına destek veren oda yönetim kurulu, vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarından hayvan sahiplenmeye davet etti.

Vatandaşların hayvan satın almamalarını, evcil hayvanların ticari araç olarak kullanılmasına alet olmamalarını isteyen oda başkanı Cemil Şahin "Barınaklardaki ve sokaktaki hayvanlar sadece kamu kurumlarının değil hepimizin sorumluluğunda. Onları yanız bırakmamalı ve sahip çıkmalıyız. Biz de Veteriner Hekimleri Odası olarak elimizi her zaman taşın altına koyacağız" diye konuştu.

Başlattığı farkındalık kampanyası için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden ve kampanyayı desteklediklerini söyleyen Cemil Şahin "Barınaklarımızda masum, sahip bekleyen çok sayıda canımız var. Burada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve bakımları yapılıyor. Sonrasında bu canların sahiplenilmesi, yeni bir yuva bulmaları gerekiyor" dedi.

Barınağı dolaşarak barınak hakkında, hayvanlara uygulanan tedavi ve bakımlarla ilgili bilgi alan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri, bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi'nin barınağına ziyaretlerinin devam edeceğini belirttiler. Veteriner hekimler yanlarında getirdikleri mamaları da hayvanlara hediye etti.