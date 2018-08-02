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02 Ağustos 2018 08:56

Voleybolda belediyeler arası dostluk turnuvası

İncirliova Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Didim Belediyesi Minik ve Midi Kızlar Voleybol Takımları arasında sezon öncesi üçlü dostluk turnuvası düzenlendi.

Voleybolda belediyeler arası dostluk turnuvası

02 Ağustos 2018 08:56


Müsabakalar öncesi bir açıklamada bulunan İncirliova Belediyespor Voleybol Antrenörü Engin Gülşen; “Bu turnuvalarda önceliğimiz takımlar arası dostluklarımızı pekiştirmektir. Bu kapsamda da Didim Belediyespor ile Kuşadası Belediyespor Voleybol takımlarına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Üç takım da Eylül Ayında açılacak sezon öncesi eksikliklerini görme imkanı da buldu. Turnuvanın ilk ayağını İncirliova’mızda yapmaktan dolayı mutluyuz. Önümüzdeki günlerde Kuşadası ve Didim’de de çeşitli müsabakalar gerçekleştireceğiz. İncirliova Belediyespor olarak voleybola büyük önem vermekteyiz. Ve sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanmaktayız. İnşallah da 2018-2019 Sezonunu şampiyon olarak kapatacağız” şeklinde konuştu.


Düzenlenen turnuvada Küçük Kızlarda İncirliova Belediyespor Kuşadası Belediyespor’u 2-0 yenerken Didim Belediyespor da İncirliova Belediyespor’u 0-2 mağlup etti. Midi Kızlarda ise İncirliova Belediyespor ile Kuşadası Belediyspor 1-1 berabere kaldı.




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