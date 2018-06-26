Vurularak yakalanan sabıkalı hastanede hayatını kaybetti

Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesi’nde meydana gelen olayda, değişik suçlardan sabıkası ve kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen müteahhit Şerafettin Y.’yi takibe alan polis ekipleri şahsı yakalamak için harekete geçti. Ata Mahallesi’nde şahsın kametine yakın bölgede polis ekipleri Şerafettin Y.’yi yakalamak istedi. Kendisine yapılan ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Şerafettin Y., polislere beylik tabancası ile ateş edince polis de ateşle karşılık verdi.

Göğsünden vurulan Şerafettin Y. olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.