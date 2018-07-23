Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 09:49

Yaban hayvanları arı kovanlarına zarar vermeye başladı

Aydının Bozdoğan ilçesinden Pamukkale Uzunpınar Mahallesi’ne kekik balına giden bir arıcının kovanları dün gece talan edildi.

Yaban hayvanları arı kovanlarına zarar vermeye başladı

23 Temmuz 2018 09:49

Yaban hayvanları tarafından kovanların talan edilmesi sonucu arılıkta ciddi hasar oluştuğu belirtildi.


Olaydan sonra bölgeye giden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, son günlerde artan domuz varlığının tarım ürünlerinin yanında arı kovanlarına da zarar vermeye başladığını belirterek arıcıların mutlaka kovanlarını sigortalatmasını istedi.


Edinilen bilgiye göre; Arılarını, kekik ve çam balı toplaması için Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi’nden Denizli Pamukkale Uzunpınar mahallesine taşıyan Rıza Menderes gündüz pazara gitti. Gece arılığa gelen arıcı onlarca kovanın talan edildiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Olayı öğrendikten sonra bölgeye giden ekipler, kovanların devrilmesi sonucu arıların ve balların zarar gördüğünü belirledi. Olaydan sonra havanın aydınlanması ile koloniler arasında yağma savaşı başladığını belirten Birlik Başkanı Ayhan Özdemir, arıcıların bu tür olaylara karşı mutlaka Tarsim sigortası yaptırmasını tavsiye etti.


Yaşanan ilginç olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç