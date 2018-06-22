Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 09:10

Yabancılar Aydın’da gayrimenkule yatırım yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Yabancılar Aydın’da gayrimenkule yatırım yapıyor

22 Haziran 2018 09:10

Aydın ve ilçelerinde konut satışları 2018 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 3 bin 32 oldu. Bu satışların bin 403’ü ilk satış, bin 629’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul’un yüzde 16.8 oranı ve 20 bin 61 konut satışı ile en yüksek paya sahip olurken, Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,5’lik payla 8. sırada yer aldı.



TUİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ’ın yaptığı açıklamaya göre, Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında azalış göstererek 891 oldu. 891 ipotekli satışın 382’si ilk satış, 509’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 36 865 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 30,8 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.



Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında artış göstererek 2 141 oldu. Bu satışların bin 21’i ilk satış, bin 120’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 82 bin 790 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.



Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 70 arttı


Kuşadası ve Didim gibi iki önemli turizm merkezine sahip Aydın ilinde Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 oranında artarak 85 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 854 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 595 konut satışı ile Antalya, 141 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova izledi.



Emlakçılar memnun


Bu arada, Kuşadası’nda emlakçılık yapan Metin Ergün ve Hakan Yazıcı, emlak piyasasında artan yoğunluğunu değerlendirdi. Alınan kararlar ile emlak piyasasında hareketlilik başladığına dikkat çeken Ergün ve Yazıcı, seçimlerin ardından emlak piyasasında büyük bir hareketlilik beklediklerini ve bunun yabancılara konut satışına da yansıyacağını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç