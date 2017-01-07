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07 Ocak 2017 05:01

Yağış Nedeniyle Aydın-izmir Karayolu Trafiğe Kapandı

Yağış Nedeniyle Aydın-izmir Karayolu Trafiğe Kapandı

07 Ocak 2017 05:01

Aydın il genelinde etkili olan yağış nedeniyle Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Akşam saatlerinde başlayan yağış sabah kadar devam ederken, meteoroloji yetkilileri yağışın ardından hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düşeceğini belirtti.
Akşam saatlerinden Kuşadası başta olmak üzere il genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle zaman zaman trafik aksadı. Cadde ve sokaklar dereye döndü. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri gece sabaha kadar çeşitli noktalarda çalışma yaptı.
Aydın-izmir Yolu Trafiğe Kapandı
Gece yarsından itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Sandıklı kavşağındaki aşırı su birikintisi nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Aydın’dan İzmir istikametine gidecek araçlar otobana yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



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