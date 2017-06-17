Yağışla birlikte hava sıcaklıkları azalacak

Ege Bölgesinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın Balkanlar üzerinden gelecek serin havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar günü bölge genelinde etkili olması, Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir ve Manisa geneli ile İzmir’in kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü bölge genelinde yağışların devam edeceği, Çanakkale’nin doğusunda, Balıkesir’in merkez çevresi ile kuzeyi ve doğusunda, Manisa’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olarak görüleceği bekleniyor.

Pazar günü kuzeybatı kesimlerde, Pazartesi günü bölgenin tamamında 6 - 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek hava sıcaklıklarının, Salı günü tekrar artış trendine gireceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağışla birlikte kısa süreli fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.