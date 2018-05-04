Yağışlar devam edecek, hava sıcaklıkları azalacak

Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge geneline yayılacağı ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere bölgenin büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 6 Mayıs Pazar günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şekline olacağı tahmin ediliyor. 7 Mayıs Pazartesi günü bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Manisa ve İzmir’in doğu kesimleri ile Aydın ilinin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Pazar gününden itibaren 6-12 derece azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği kaydedildi.