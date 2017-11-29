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29 Kasım 2017 10:31

Yağmur çamur demeden soğan işliyorlar

Aydın’da etkili olan yağmurla birlikte taze soğan üreticileri yağmur çamur demeden işlerini yapmaya devam ediyor.

Yağmur çamur demeden soğan işliyorlar

29 Kasım 2017 10:31


Sağanak yağışla birlikte tarlalar çamur deryasına dönerken, Aydın’ın Acarlar Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Sabri Özdağ, yağmura rağmen taze soğan ekili bahçesinde çalışmaya devam ediyor. Ailecek topladıkları taze soğanları tarlasının ortasına kurdukları naylon çadırda demet haline getiren Özdağ ailesi, yağmura aldırış etmeden işlerini yapıyorlar.


Yağmurun ve çamurun kendilerine engel teşkil etmediğini belirten Sabri Özdağ, “Bugünlerde havalar yağışlı gidiyor. Bizde yağmurdan etkilenmemek için tarlanın ortasına naylon çadır kurduk. Burada topladığımız taze soğanları demet haline getiriyoruz. Sabah saat 9.00’dan akşam 17.00-18.00’e kadar tarlada çalışıyoruz. Taze soğanları Ağustos ayında dikimini yapıyoruz. İlk hasatı Ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Şubat ayına kadar hasat devam ediyor. Dönümde 2 bin, 2 bin 500 adet taze soğan demeti çıkıyor. Taze soğanı toptan demeti 0,70-0,80 kuruşa veriyoruz. Pazarda demeti 1-1,5 TL’ye satılıyor. Geçen sene de aynı fiyata sattık. Ama tohum, ilaç ve gübre fiyatları yükseldi” diye konuştu.




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