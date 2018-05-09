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09 Mayıs 2018 08:16

Yakalanacağını anlayan hırsız silahına sarıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bir ağuıldan koyun çalmak isteyen hırsız ya da hırsızlar kendilerini yakalamak isteyen şahsa silahla saldırdı.

Yakalanacağını anlayan hırsız silahına sarıldı

09 Mayıs 2018 08:16

Olaydan sonra kaçan hırsız ya da hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.


Olay önceki gece saat 03:00 sıralarında Karpuzlu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu girişinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yanındaki ağıla giren hırsız ya da hırsızlar ağılda bulunan 18 adet küçükbaş hayvanı çalmak isterken gürültü çıkardı. Akaryakıt istasyonunda gece görevlisi olarak H.Ş. gürültüyü duyunca ağıldan tarafa geçip yüksek sesle koyunların yanında kimin olduğunu sordu. Işıkla bölgeyi kontrol etmek isteyen şahsa karşı tabanca ile ateş eden hırsız ya da hırsızlar olaydan sonra koyunları bırakıp kaçtılar.


Hırsız ya da hırsızların açtığı ateş akaryakıt istasyonunun büro duvarına saplanırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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