Yan etkisi olmayan ürünler daha çok rağbet görmeye başladı

Alternatif tıp meraklıları tarafından yoğun ilgi gören çörek otunun soğuk sıkım yağının yoğun ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Firması baharatlardan sorumlu Gıda Mühendisi Eda Bedir, tarihten bu yana çörek otunun önce sağlık için tüketildiğini belirtti.

Kalp sağlığını koruması, kanseri önlemedeki gücü, cinsel güce etkisi, damar tıkanıklığı, sinüzit, dolaşım ve boşaltım sistemine kadar çörek otunun her derde deva bir bitki olduğunu belirten Eda Bedir, firma olarak ülke genelindeki tüm mağazalarda soğuk sıkım çörek otu yağı satışı yaptıklarını belirtti.

İlaç kullanmayı sevmeyen ve ilacın yan etkilerine maruz kalmak istemeyenler tarafından daha çok tercih edilen çörek otu yağının faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Neredeyse her derde derman olan çörek otu yağının faydaları saymakla bitmiyor. Günümüzün en büyük sağlık sorunlarının başında gelen kolesterolü düşürücü etkisinden diş ağrısına, hazımsızlıktan zayıflatıcı etkisine kadar bir çok sağlık sorunun çözümü için kullanılan çörek otu ve yağı aynı zamanda kalbin de dostu ve koruyucusu bir ürün. Normal çörek otu şeklinde tüketilebildiği gibi soğuk sıkım yağı daha çok tercih ediliyor” dedi.

Kalp dostu ve stres ve depresyondan uzaklaştırıyor

Çörek otunun faydası ile ilgili Hadis-i Şerif’in de bulunduğunu kaydeden Gıda Mühendisi Eda Bedir, “Tıp alanından kullanılan ilaçlarda insanları en fazla tedirgin eden durum ilacın yan etkileri oluyor. Bu nedenle pek çok kişi yan etkisi olmayan ürünleri daha çok tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Çörek otu ve çörek otu yağının faydalarının saymakla bitmeyecek kadar çok olduğunu söyleyen Bedir, “Çörek oto ve yağı mide bulantısı ve ağrıları bire birdir. Kalbi korur. Kansere karşı koruma sağlar. Sinüzite iyi gelir. Saçların yapısını korur ve saçların kolay, sağlıklı uzamasına yardım eder. Saç dökülmesini önler, saçların erken beyazlamasını engeller. Sinir, stres depresyon ve gerginlikten uzaklaştırır. Diyabet diğer bir adıyla şeker hastalığı için de faydalıdır. Kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırmaya yardımcı olur. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Safra kesesi taş oluşumu ve böbrek taş oluşumuna karşı etkilidir. Dolaşım sistemine yarar sağlar. Ateş düşürmeye yardım eder. Kan basıncını ve yüksek tansiyonu yani hipertansiyonu düşürür. Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Bunun yanında gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar. Eklem ağrıları, artrit ve romatizmaya iyi gelir” şeklinde konuştu.