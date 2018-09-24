Yangında hasar gören fabrika en kısa sürede faaliyete geçirilecek

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Ortaklar OSB'de dün gece çıkan yangında büyük maddi hasarın oluştuğu fabrika yetkilileri, zarar tespitinin ardından fabrikanın en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin planlandığı belirtti.

AK Gıda A.Ş'den yapılan açıklamada, “23 Eylül 2018 Pazar günü, Aydın'daki üretim tesisimizde maddi hasarlı bir yangın afeti yaşanmıştır. Yangın esnasında gerekli olan tüm güvenlik önlemleri ilgili kurumlarca koordinasyon içinde derhal sağlanmıştır. Fabrikanın hızla tahliye edilerek hiçbir çalışanın yangından zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz olmuştur. Aydın iline ve bölgeye çok önemli bir istihdam ve tarımsal kalkınma kaynağı olan tesisimizin ilgili hasar tespitleri yapıldıktan sonra tekrar devreye alınması için ivedilikle çalışılacaktır” denildi.