Yanipazar pide festivali ile şenlendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesi, yöresel lezzetlerinin en başında gelen birbirinden leziz pidelerin tanıtımı için düzenlenen pide festivali ile şenlendi.

Milli Mücadele yıllarının en meşhur ismi olan Kuva-yi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe ve birbirinden leziz pideleri ile ünlü Yenipazar ilçesinde 3 gün sürecek olan 4. Geleneksel Pide Festivali başladı. Mehter eşliğinde büyük bir coşkuyla kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin ilk gününde mehter ve halk oyunları gösterilerinin yanısıra ses sanatçısı Fatma Meşe Öz konseri festivalin ilk gününe renk kattı.

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, ilçe protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı Festivalin açılış konuşmasını yapan Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, ilçedeki pidecilik sektörü ile ilçenin sembolü olan Yörük Ali Efe isminin özdeşleştiğini ifade etti. Savcı, “Yenipazar pidesi, kendisine özgü yöresel ürünleri ile Türkiye'nin en lezzetli pidesidir. Ustaların hünerli ellerinden hazırlanan pideleri başta ilçemiz halkı tarafından olmak üzere tüm Ege ve yakın bölgelerin de vazgeçilmezidir. İlçemize pidemizden tatmak isteyen on binlerce lezzet meraklısı gelmektedir. Pide turizmi ve Milli Mücadele yıllarının en meşhur ismi olan Kuva-yi Milliye kahramanlarından Yörük Ali Efe'miz adeta simgemiz olmuştur. Bu iki değerimiz sayesinde küçük sakin şehrimiz Yenipazar ünlü olmuştur. Sıcakkanlı insanlarımızın misafirperverliği de ilçemize ayrı bir ruh katmaktadır” dedi.

Yenipazar Cumhuriyet Meydanında kurulan sahne önünde mehter gösterilerinin yanı sıra halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük beğeni ile izlendi. Gecenin sonunda sahne alan ses sanatçısı Fatma Meşe Öz, birbirinden güzel eserleri ile meydanı dolduran binlerce izleyicisini ve protokol üyelerini eğlendirdi. Sık sık halkın arasına giren sanatçı Fatma Meşe Öz, Başkan Zafer Savcı başta olmak üzere tüm konukları yöresel oyunlar oynatarak geceyi renklendirdi.

Pide festivaline katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, eşinin Yenipazarlı olduğunu ve 25 yıl önce evlendiklerini ifade ederek, “Bu nedenle zaten Yenipazar'a sık sık geliyorum. Bir anlamda başkanların dayanışması da diyebileceğimiz bu tür festivallerde halkımızla ve başkanlarımızla birlikte olma fırsatı da yakalıyoruz. Festivaller tanıtım için çok önemli. Bu nedenle birbirimize destek oluyoruz” dedi.

Merhum babasının ve kendisinin pideden uzak olmadığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'da, “Rahmetli babam da bir pideci ustasıydı. Bizler onun yanında pide fırınının önünde büyüdük. Pide bizim en önemli damak tadımız. Tanıtım da çok önemli. Bu nedenle düzenlenen festivalleri önemsiyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, neşemizi asla bozmasın” dedi.

Pidenin lezzetini hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Balıkesir'in Soma ilçesinden gelen asırlık Helvacı Ustası Nurullah Baldır, “Ben bu lezzetin hastasıyım. Yenipazar Pidesi, Fevkin de fevkinde diyebileceğim bir lezzet. Fırsat buldukça buraya gelip yemeye devam edeceğim. Yenipazarlı ustalarımızın ellerine sağlık” dedi.

Pideyi en hızlı o yedi çeyrek altının sahibi oldu

Festivalin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanında düzenlenen konser öncesi yapılan pide yeme yarışmasına konuk sanatçı İnci Mercan ile birlikte yarışan 8 yarışmacıya 5'er adet yuvarlak pide verildi. En kısa sürede bu 5 pideyi yiyen Yenipazarlı genç yarışmanın birincisi oldu. Pideyi en hızlı şekilde yiyen Yasin Çelik, zor da olsa yutkuna yutkuna son lokmayı midesine indirerek çeyrek altının ve plaketin sahibi oldu. Yarışmacıya ödülünü Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı verdi.