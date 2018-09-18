Yaralı ata Aydın Büyükşehir sahip çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, vatandaşların sahipsiz ve yaralı bir at olduğu ihbarını değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, yaralı atı gözetim altına alarak tedavi etti.

Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yapılan ihbarı değerlendiren veteriner hekimler, ayakta durmakta zorluk çeken yaralı ata ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen atın tedavisine burada devam edildi.

Rehabilitasyon merkezi yetkilileri bir süre daha bakım altında tutulacak olan atın gerekli bakımı ve tedavisi yapıldıktan sonra sahiplendirileceğini söylediler.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediyesine ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri ve bakımları yapılmış birçok hayvanın bulunduğunu belirtirken, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları rehabilitasyon merkezine davet etti.