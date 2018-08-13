Yaralı eşeğe hayvan severler sahip çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaralı halde bulunan eşek, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veterinerlik Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan muayenede, eşeğin ateşli silahla vurulduğu ve sol arka bacağında parçalı kırık oluştuğu belirlendi. Genel sağlık durumu iyi olan hayvanın, yaralı ayağı bandaja alındı. Gözetim altında tutulan hayvanın ayağının, kendiliğinden iyileşmemesi durumunda ameliyat edileceği belirtildi. Eşeğin, tedavi masraflarını ise Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üstlendi. Her gün düzenli olarak hayvanın bakımı ile ilgilenen hayvan severler yaralı eşeğe çocuk gibi bakıp, kendi elleriyle karpuzla ve samanla besliyor.

Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yaralı eşeği ASTİS’ten alıp Veterinerlik Fakültesi’ne götürdüklerini belirterek, "Bölge esnafı, eşeğin yaralı ayağını bezle sarmış, yem ve su vermiş. Buna rağmen hayvanın yarası hiç iyileşmemiş. 6 günlük süreçte hayvan ayakta kalmış ve hiç yere yatmamış. Gelen ihbar üzerine hayvanı, araçla ASTİS’ten alıp Veterinerlik Fakültesi’ne götürdük. Yapılan muayene sonucunda hayvanın tüfekle vurulduğu belirlendi. Hayvan o kadar yorulmuş ki ayağına tedavi uygulanınca iki gün boyunca yerden kakmadı. Karpuzu görünce biraz ayaklandı. Her gün hayvanımızı karpuzla ve samanla besliyoruz. Hayvanımızın iyileşmesini bekliyoruz. Eşeğimiz iyileştikten sonra sahiplendireceğiz” dedi.