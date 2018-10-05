‘Yarın Sizdeyiz' projesi ile öğrenciler evlerinde ziyaret ediliyor

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje ile Aydın'da eğitim gören 178 bin öğrenci yıl içinde evlerinde ziyaret edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Yarın sizdeyiz” projesi kapsamında Yedieylül İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Alpaslan Baba'yı evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında 2. Sınıf öğrencisi Alpaslan ile sohbet eden Çandıroğlu, bu tür ziyaretlerin yıl içinde devam edeceğini kaydetti.

Çandıroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütmüş olduğumuz “Yarın sizdeyiz” projesi ile veli ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Aydın'da 178 bin 700 öğrencimiz var. Biz bütün bu öğrencilerimizin, öğretmenleri ve idarecileri tarafından ziyaret edilmesini öngörüyoruz. Eğitimin üçayağı vardır. Bunlardan birincisi ailedir. İkincisi okul, üçüncüsü çevredir. Bu üçü arasındaki iletişim ne kadar güçlüyse eğitimde o derece güçlü bir zemin üzerindedir. Biz bu zemini bu bağı güçlendirmek adına yürütmüş olduğumuz bir proje. Aynı zamanda çocuklarımızın ortamlarını annelerini babalarını okula ait aidiyetlerini arttırdığını bilakis müşahede ettiğimiz bir proje. Yılsonu itibariyle biz bütün öğrencilerimizi evlerinde ziyaret etmek istiyoruz. Bugün de Alpaslan'ın misafiriyiz. Bu ziyaretler onlar açısından çok değerli” dedi.

2.sınıf Öğrencisi Alpaslan Baba'nın babası Fikret Baba ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'na teşekkür etti.

Ziyarete Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bahameddin Karaköse, Yedi Eylül İlkokulu Müdürü Selim Çakmak, Okul Müdür Yardımcısı Aziz Temel, öğretmen Kenan Alyürük katıldı.