Yaşadığı ölümünden 30 yıl sonra resmiyet kazandı

Dava sonucu Emine Onar’ın yaşadığı ölümünün ardından 30 yıl sonra Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla kabul edildi.

Karacasu Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan nüfus kaydının iptali davasında karar çıktı. Açılan davanın ardından Nisan ayı içerisinde Tekeliler Mahallesinde 1, Yolüstü Mahallesinde 4 ve Nargedik Mahallesinde 1 mezarın açılmasına karar verilmiş bu mezarlardan alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İncelemelerin ardından görülen Mahkemece resmiyette Huri Onaca’nın çocukları olarak görülen Süleyman Onar ve Hatice Onar’ın Emine Onar’ın çocukları olduğu kesinleşmiş oldu. Nüfus kaydı olmadan ve resmi kayıtlara göre var olmadan 30 yıl önce vefat eden Emine Onar mahkeme kararı ile şahsiyet kazanırken böyle birinin yaşadığı mahkeme tarafından kabul edildi. Kendilerini teyze çocukları olarak bilseler de resmiyette kardeş gözüken kuzenlerin de böylelikle resmiyette kuzen oldukları teyit edildi.

Karacasu’ya bağlı Tekeliler Mahallesinde yaşayan Recep Onaca (70) isimli vatandaş bir yıl önce veraset ilamı çıkartmak için mahkemeye gitti. Buradaki işlemler sürerken hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur’un anne bir, baba ayrı üvey kardeşleri olduğunu öğrendi. Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ile Hatice Bodur’un çocukları da miras işlemlerinde sorun yaşamaları sebebiyle nüfus kaydı iptali için mahkemeye başvurdu. Hakim DNA’ların incelenmesi için aynı sülaleden aralarında 60 yıllık mezarların da bulunduğu Tekeliler Mahallesinde 1, Yolüstü Mahallesinde 4 ve Nargedik Mahallesinde 1 mezarın açılmasını istedi.

1920’de doğan Emine Sevinç (Onar) evlenirken kendi kimliği olmaması üzerine kardeşi Huri Sevinç (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar ile evlendi. Huri Sevinç resmi kayıtlarda evli gözüktüğü için Hasan Onaca ile evliliğini dini nikah düzeyinde yaptı. Emine Onar’ın Huri Sevinç’in kimliği ile evlendiği Mehmet Onar’ın vefatı üzerine gerçek Huri Sevinç kendi kimliği ile yıllar önce evlendiği Hasan Onaca ile resmi nikah kıyabildi. Resmi kayıtlarda hem dul hem evli gözüken Huri Onaca’nın 4 çocuğu oldu. Ancak Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar da Huri Onaca’nın üzerine kaydedildi. Bu nedenle Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Dobur’un Huri Onaca’nın üzerine geçmesinin iptali için dava açıldı. Dava sonucunda resmiyette kardeş gözüken ancak kendilerini kuzen olarak bilen kişilerin resmiyette de kuzen oldukları teyit edilmiş oldu.