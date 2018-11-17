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Yaşlı adamı 14 saat sonra jandarma iz köpeği ‘Elbet' buldu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesinde, ayrıldığı evine geri dönmeyen 78 yaşındaki alzheimer hastası Şabettin Özcan, sonra jandarma iz köpeği ‘Elbet’in de katıldığı aramalar sonucu 14 saat sonra dere yatağında bulundu.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, ayrıldığı evine geri dönmeyen 78 yaşındaki alzheimer hastası Şabettin Özcan, sonra jandarma iz köpeği ‘Elbet'in de katıldığı aramalar sonucu 14 saat sonra dere yatağında bulundu.


Söke'nin Bağarası/ Burunköy Mahallesinde yaşayan alzheimer hastası Şabettin Özcan'a (78), dün öğlen saat 14.30'dan itibaren ulaşılamayan ailesi, İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Olay bölgesine iz takip köpeği ‘Elbet' başta olmak üzere 35 kişilik arama timi görevlendirilmesi yapılarak, Özcan'ın gidebileceği tüm noktalar çıkarıldı. Sistemli olarak arazide yapılmaya başlanan aramaya tüm gece boyunca devam edildi.


Alzheimer hastası Şehabettin Özcan, 14 saat sonra sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Göldağı mevkiinde dere yatağında bulundu. Yapılan ilk mülakatta sağlık durumunun iyi olduğu tespit eden Özcan, kontrol için sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

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