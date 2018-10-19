Yaşlı çift unuttu, devlet unutmadı

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşlı bir çiftin evine yardım bahanesi ile çuvalla soğan getirip çiftin kefen parasını çalan 2 kişi, olaydan 4 yıl sonra yakalanarak tutuklandı. Yaşlı çift, “Biz o gün çok üzüldük, çok perişan olduk. Aradan geçen süre zarfında her şeyi unutmuştuk ama devletimiz unutmamış. Tutuklandılar, belki bir daha suç işlemezler” diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, 2014 yılında Çine Bucak Mahallesi'ne gelen 2 kişi, köydeki evlerinde yalnız buldukları Mehmet ve Emir Hatice Ertuğrul çiftinin evine sırtlarında soğan çuvalı ile girip bu soğanları yardım olsun diye dağıttıklarını belirttiler. Bu sırada yaşlı çift ile sohbet edip ev sahibinin güvenini kazanan şebeke üyelerinden biri yaşlı çifti lafa tutarken, diğeri eve girip yaşlı çiftin kefen parası niyetine sakladıkları 600 TL'yi çaldı. Eşyalarının karıştırılıp kefen parası için sakladıkları paralarının çalındığını gören çift, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. O günlerde hiçbir sonuç çıkmayınca yaşlı çift yaşananları unuttu. Güvenlik güçleri, soğan çuvalı ile evlere girip hırsızlık yapan 2 şüpheliyi 4 yıl sonra İzmir'de yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli, 4 yıl önce parasını çaldıkları Ertuğrul çiftine teşhis ettirilmek üzere Çine Adliyesine getirildi. Yaşadıkları acı olayı yeniden hatırlayan Mehmet dede ve Emir Hatice nine, ellerinde bastonları ile geldikleri adliyede dolandırıcıları teşhis ettiler. Hakim karşısına çıkarılan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşlı çift, “Biz o gün çok üzüldük, çok perişan olduk. Aradan geçen süre zarfında her şeyi unutmuştuk ama devletimiz unutmamış. Tutuklandılar, belki bir daha suç işlemezler” diyerek güvenlik güçlerine teşekkür etti.