Yaşlı çınarlara iftar yemeği verildi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, iftar yemeği öncesi yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti.

Bozçelik, “Gönül sofralarında çınarlarımızla bir araya geldik. Sayın Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın asırlık çınarlarımıza selamını ilettik. Bu bereket akşamında iftarımızı siz değerli büyüklerimizle yaptık, bizlere sofranızı gönlünüzü açtınız. Her derdinizde ve sıkıntınızda bizler buradayız. Ramazan ayının hepinize sağlık ve huzur getirmesini diliyor, hepinize en kalbi saygılarımı sunuyorum. Güzel bir Ramazan akşamında değerli büyüklerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Düzenlenen iftar yemeğine İl Müdürü Seyfi Bozçelik , Yaşlı ve Engelli Hizmetleri İl Müdür yardımcısı Gönül Durulan, Çocuk Hizmetleri İl Müdür Yardımcısı Muammer Durmaz, Birim Yöneticisi Adem Yurdakul katıldı.