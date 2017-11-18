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18 Kasım 2017 21:43

Yaşlı şahıs evinde ölü bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’da akşam saatlerinde bir şahıs evinde ölü bulundu.

Yaşlı şahıs evinde ölü bulundu

18 Kasım 2017 21:43

Yaşlı sahsın cesedinin kaldırabilmesi için 2 saat nöbetçi doktor beklenirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın soba zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.


Edinilen bilgiye göre; Ata Mahallesi 623 sokak 8 numaralı apartmanda oturan 84 yaşındaki Rıfat Ö.’den haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldi. Yaşlı şahıs telefonlara ve kapı ziline cevap vermeyince çilingir çağırarak içeri giren şahıslar Rıfat Ö.’yü hareketsiz bir şekilde çekyat üzerinde yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine eve polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. 112 Acil Servis ekipleri şahsın öldüğünü belirleyince cesedin bulunduğu yerden kaldırılabilmesi için halk sağlığı biriminden nöbetçi doktora haber verildi.


Cesedin kaldırılabilmesi içim 2 saat doktor beklendi


Eve gelen yaşlı şahsın yakınları fenalık geçirirken, şehir merkezinde meydana gelen olayda ceset olaydan yaklaşık 2 saat sonra kaldırılabildi. Halk sağlığı birimine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan olay yerine nöbetçi hekimin 2 saat sonra gelmesi tepkiye neden olurken yapılan incelemelerin ardından ceset evden alındı.




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