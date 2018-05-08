Yaşlıları ziyaret edip el ve ayak bakımlarını yaptılar

Ziyaret ve gördükleri ilgiden memnun kalan yaşlılar dernek görevlilerine teşekkür etti.

Beyazay Derneği Aydın Şube Bşkanı Demet Pilevneli zaman zaman yaşlıları ziyaret edip gönüllerini almaya çalıştıklarını belirterek “Bu ziyaretimizde yaşlılarımızın el ve ayak bakımlarını yaptık. Huzurevi sakinleri memnuniyetlerini dualarıyla dile getirdi. Başta Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Seyfi Bozçelik olmak üzere Huzurevi Müdürü ve personeline, bize katkı sağlayan Alman Ayak Sağlığı Merkezi sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.