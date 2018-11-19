“Yaşlılıkta da genç kalmak isteyen egzersizden vazgeçmesin”

Uzman Dr. Ayhan Erkek, hareketsiz bir yaşam tarzıyla hücrelerin daha hızlı yaşlandığını, egzersiz yapanların biyolojik yaşlarının kronolojik yaşlarından daha genç kaldığını belirtti.

Toplumda pek çok kişini yaşlılığının adeta beyinde başlayıp beyinde bittiğini ve yapılan araştırmalara göre, kendini yaşlı hissedenlerin daha erken yaşlanıp genç. Hissedenlerin ise daha daha geç yaşlandığını kaydeden FİZİREM hekimlerinden Uzman Dr. Ayhan Erkek “Kronolojik gerçek yaşınızla size canlılık veren yaşınızı eşitlemeniz gerekiyor. Bunu yapabilmenin en kolay yollarından biri de düzenle egzersiz yapmaktır. Düzenli fiziksel egzersiz sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlayan bir aktivitedir. Düzenli egzersiz metabolizmayı düzene sokar, kalp damar sağlığınızı korur, insülin direncinizi kırar, özellikle belli bir yaştan sonra herkeste görülen kemik erimesini önler, kasları kuvvetlendirir, duruşu düzeltir, stresi atar, moral verir, yaşlanmayı geciktirir” diyerek genç kalmak isteyen herkesin düzenli egzersiz yapmasını önerdi.

Egzersiz yapan insanların kendilerini daha zinde hissettiklerini Kaydeden Uzman Dr. Erkek, “Düzenli egzersiz, yaşlanma sonucu ortaya çıkan fonksiyonel düşüşü yavaşlatır” diyerek genetik yapıları normal olsa da düşük kalsiyum alımı, sigara kullanımı, aşırı alkol ve kafein tüketimi, kortizon ve tiroid ilaçlarının kullanımının kemik erimesine neden odluğunu belirtti. Erkek, sağlıklı ve mutlu bir yaşlılık evresi için egzersizin yanında kalsiyum alımı, kaliteli uyku, iyi beslenmenin önemli etken olduğunu söyledi.