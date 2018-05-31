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31 Mayıs 2018 15:00

Yat yangınında kurtarılan baba ve oğlu Didim’e götürüldü

Kuşadası Körfezi açıklarında uluslar arası sularda meydana gelen yat yangınında denize atlayan ve daha sonra çevredeki bir başka yatın kaptanı tarafından kurtarılan baba ve oğlu Didim’e götürüldü.

Yat yangınında kurtarılan baba ve oğlu Didim’e götürüldü

31 Mayıs 2018 15:00

Bu arada, motorunun alev almasıyla tamamen yanan motor yat sulara gömüldü.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum’a bağlı Turgutreis’ten Çeşme’ye bağlı Alaçatı’ya giden ve içinde 50 yaşındaki bir baba ile 20 yaşındaki oğlunun bulunduğu motor yatın, Kuşadası Körfezi’nde uluslararası sularda Nero koyuna 1,5 mil mesafede seyrederken makine dairesinde yangın çıkmıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangın çevrede bulunan bir başka yatın kaptanı Cüneyt Cebeci’nin yardım çağrısı ile sahil güvenlik uçakları müdahale etmişti. Yattaki baba oğul ise diğer yatın kaptanı Cüneyt Cebeci tarafından kurtarılmış, yanan motor yat ise batmıştı.


Yat yangınıyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, “Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen yat yangının can kaybı olmadı. Yanan tekne ise battı. Kurtarılan baba ve oğlu ile Didim’e götürüldü “ dedi.




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