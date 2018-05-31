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31 Mayıs 2018 17:01

Yat yangınından kurtarılan baba ve oğlunun isimleri belirlendi

Kuşadası Körfezi’ndeki uluslararası sularda, Nero Koyu’na 1,5 mil uzaklıkta yanan ’Biblos’ isimli motoryattan denize atlayarak, canını kurtaran baba ve oğlunun isimlerinin Mustafa(55) ve Halil İbrahim Günaydın(22) olduğu açıklandı.

Yat yangınından kurtarılan baba ve oğlunun isimleri belirlendi

31 Mayıs 2018 17:01


Bilindiği gibi, Bodruma’a bağlı Turgutreis’ten Çeşme’ye bağlı Alaçatı’ya giderken motorundaki arıza nedeniyle yanmaya başlayan Biblos isimli yatın Biblos İnşaat firmasının sahibi Hasan Savaş’a ait olduğu belirlendi. Yatı 55 yaşındaki Mustafa Günaydın’ın kullandığı, seyir halinde yanında olan olan 22 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Günaydın ile birlikte yangının çıkmasıyla denize atladıkları öğrenildi. Yatın kaptanı ile oğlu, yangın sırasında aynı bölgeden geçmekte olan ve dumanları gören ’Ada 6’ isimli teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci ve eşi tarafından kurtarılmıştı. Yangından sonra sahil güvenlik ekipleri tarafından Didim’e götürülen baba ve oğlunun sağlık kontrolünden geçirilip, taburcu edildiği öğrenildi.




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