Yavru kedilerin imdadına yürüyüş yapan aile yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece spor için yürüyüş yapan aile, cadde üzerindeki kaldırımda karton kutu içerisinde terk edilmiş halde buldukları yavru kedilere sahip çıktı.

Oldukça küçük ve aç halde buldukları yavru kedileri bakamayacaklarını anlayan Eczacı Kalfası Erhan Darcan ve eşi önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak durumu anlattılar. Ancak belediyeden olumlu cevap alamayan aile daha sonra Nazilli Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bircan Dinç'i arayarak yardım istedi. Telefonla ulaştıkları Dernek Başkanı Dinç, kedileri evine getirmelerini ve kendisinin bakabileceğini söyleyince yavru kedilerin yeniden hayata tutunma şansı doğdu.

Anneleri tarafından terkedildiği belirtilen 3 yavru kediden sadece ikisinin hayatta kaldığı ifade edilirken miyavlama sesleri ile gecenin karanlığını çınlatan yavru kediler gece yürüyüşü yapan aile sayesinde yeniden hayata tutunmayı başardı.

Nazilli merkezinde ikamet ettiklerini ifade eden Eczacı Kalfası Erhan Darcan, “Eşimle gece yürüyüşüne çıkmıştık. Yaklaşık 2 kilometre ilçenin batısına doğru yürüdük. Bir sokak daha ilerleyelim derken kaldırımdan gelen yavru kedi miyavlamalarını duyunca yanına gittik ve karton kutu içerisinde 2 yavru kedi bulduk. Karınları oldukça açtı. Yakındaki bir marketten süt aldık ama içiremedik. Aydın Büyükşehir Belediyesini aradık. Bize bazı kriterler söylediler. Kriterler uymadığı için kedileri alamayacaklarını ifade ettiler. Biz de Nazilli Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Bircan Dinç'i aradık. Sağolsun kedileri evine getirmemizi istedi. Bizde kedileri alıp en azından bilinçli bir insana teslim ettik. Eğer biz bu kedileri tesadüfen bulmasaydık belki de sabaha sağ çıkmazlardı. Zaten bir kardeşlerinin öldüğünü duyduk. Umarım bu iki kardeş kedi yaşar. Çok üzüldük” dedi.