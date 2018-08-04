Bilindiği gibi, Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde önceki gün meydana gelen vahşi olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği kamera kayıtlarından belirlenen H.Y. isimli kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevrede oturan Polonya asıllı Türk vatandaşı 30 yaşındaki Monica Özkaya isimli bir hayvansever tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yavru köpekleri odunla dövmesinin cep telefonuna kaydedildiğini gören saldırgan kadın, Polonya asılı Monica Özkaya’ya ya saldırdı. Bu saldırı anı da cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Saldırın ardından yavru köpekler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

İHA’nın gündeme getirdiği yavru köpeklerin odunla dövülmesi olayı kamuoyunda büyük tepki çekti. Çok sayıda hayvan derneği ve hayvansever savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken, olay sırasında cep telefonuyla vahşi saldırıyı görüntüleyen ve aynı kadının saldırısına uğrayan Monica Özkaya da polis karakoluna giderek H.Y. isimli kadın saldırgandan şikayetçi oldu. Suç duyuruları ve polise yapılan şikayetlerin ardından savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, kamera kayıtlarından kimliğini belirledikleri H.Y.’yi dün akşam gözaltına almıştı.

Geceyi nezarette geçiren H.Y. isimli saldırgan, bugün polisteki işlemlerinin ardından Kuşadası Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.Y. köpekleri dövmediğini ve kimseye saldırmadığını iddia etti. Kamera kayıtlarını, suç duyurularını ve şahsi şikayetleri inceleyen mahkeme H.Y.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.