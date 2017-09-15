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15 Eylül 2017 12:02

Yaya geçidine park eden sürücüyü esprili not ile uyardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya geçidi üzerine aracını park ederek yayalara zor anlar yaşayan sürücü, bir sivil toplum örgütü başkanının aracının sileceğine bıraktığı esprili not ile uyarıldı.

Yaya geçidine park eden sürücüyü esprili not ile uyardı

15 Eylül 2017 12:02


Efeler ilçesinin en işlek noktası olan Adnan Menderes Bulvarında bir sürücünün yaya geçidine park edip gittiği kamyonet hem yayalar hem de diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Saatlerce aynı yerde kalan aracı fark eden Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, sürücünün duyarsızlığına kayıtsız kalmadı.


Tepkisi yazıya döken Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, sürücüyü uyarmaya çalıştı. Erdemir’in aracın sileceğine sıkıştırdığı “Tebrikler sayın sürücü. Aracınızı yaya geçidine park ederek örnek bir davranışta bulundunuz. Lütfen kazandığınız ödülü almak için Efeler Vergi Dairesi’ne başvurunuz. Saygılar” notu sosyal medyada da paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından beğeni alıp paylaşıldı.


Yaya geçidinde saatlerce park halinde kalması nedeniyle çevre esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği kamyonet ceza kesilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı.




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