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05 Ağustos 2018 11:02

Yaz kampına katılan öğrenciler Aydın’a geldi

Yaz kampı için Türkiye’nin değişik yörelerinden bir araya gelen öğrenciler Aydın’a gelerek bir takım ziyaretlerde bulundular.

Yaz kampına katılan öğrenciler Aydın’a geldi

05 Ağustos 2018 11:02


Anadolu’nun farklı şehirlerinden gelip çevre kültür-sanat, teknoloji ve tarım temalı farklı aktivitelerin bir arada olduğu yaz kamplarında buluşan çocukların rotası geleneksel tarım yöntemlerinin teknoloji ile buluştuğu Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kasaplar Köyü’nde yer alan Vodafone Akıllı Köy oldu.


Kamp programı kapsamında, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret eden çocuklar İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş tarafından kabul edildi.


İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, geleceğin mimarları çocuklara başarının sırlarını anlatarak çocuklara her zaman planlı olmalarını ifade ederek, “Kendinize bir hedef belirleyin ve o hedefiniz için çalışın” dedi.


İl Müdürü Aktaş, günün anısına koltuğunu 6.sınıf öğrencisi Yusuf Furkan Atak’a devretti. Gerçekleşen ziyaret sonunda renkli görüntüler ortaya çıktı. Ziyaretin ardından çocuklarla kahvaltı yapan Aktaş, çocukların sorularını yanıtladı.




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