Yaz kurslarıyla eğlenirken öğreniyorlar

Alıcık, çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri ve eğlenebilmeleri için imkân sağladıklarını belirterek anne ve babalarından çocuklarını spora yönlendirmelerini istedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yüzme kursu öğrencilerini ziyaret etti. Yaz dönemi boyunca Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzunda devam edecek yüzme kursuna ilgi ve katılımı yerinde görmek üzere havuza giden Başkan Alıcık, öğrencilerle ve ailelerle de sohbet etti. Aile ve öğrencileri ile sohbetlerinde eksikleri olup-olmadığı yönünde bilgiler alan Başkan Alıcık Çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret ederek; "Çocuklarımızın uygunsuz yerlerde suya girerek zarar görmemelerini ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek geçirmelerini sağlamak için düzenlediğimiz kurslar sayesinde on binlerce çocuğumuz hem tatil yapıyor hem de öğreniyor. Onların profesyonel eğitmenleri eşliğinde spor yapmayı öğrenmeleri beni çok mutlu ediyor. Sertifikalı 5 beden eğitimi öğretmenimizin nezaretinde çocuklarımız yüzmenin her tülü tekniğini öğreniyor. Havuzlarımız ise tüm hijyen şartlara uygun ve sık sık ölçümleri yapılıyor. Çocuklarımız kontrollü şekilde spor yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak kalmış oluyor. Yakınımızda sulama kanalları, dereler ve Büyük Menderes Nehri var. Çocuklarımız yüzmeyi oralarda değil belediyemizin desteğinde profesyonel ellerde eğitim görmekle daha farklı bir şekilde yetişmiş oluyor. Geleceğin sporcularını yetiştiren Nazilli Belediyesi, yaz okulları ile de sporcu yetiştirmeye devam ediyor" dedi.

Sümerpark Şehit Akın Kurtoğlu Yüzme Havuzunda verilen kursların yoğun talep nedeniyle 2 gurup olarak sabah ve öğleden sonraları yapıldığını da belirten Başkan Alıcık, 6 -16 yaş aralığı çocuk ve gençler için düzenlenen yüzme kurslarında, öğrencilerin yaş guruplarına ve yüzme becerilerine göre eğitmenler tarafından gruplara ayrılarak yapıldığını söyledi. 20 Haziran - 20 Temmuz ile 25 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen kurslara her etapta 125’er öğrenci katıldığını söyleyen Haluk Alıcık yüzme kursuna katılan öğrenciler için bir de servisler ayarlandığını, bu servislerin kurs başlangıcında ve bitiminde belirli bir güzergâh üzerinden öğrencilere hizmet verildiğini de hatırlattı.

Nazilli Belediyesinin açtığı diğer yaz kurslarına da ilginin yoğun olduğunu belirten Başkan Alıcık; "Kurslarımıza katılımın ve ilginin çok olması beni çok mutlu ediyor. Nazilli Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin tüm spor aktivitelerinden yararlanmasını istiyoruz. Bir diğer amacımız, yüzme sporunu da yaygınlaştırmaktır. Bu yıl da düzenlediğimiz kurslarla yüzme bilmeyenlere yüzme öğretilecek, bilenler ise kendilerini daha da geliştirme imkânına kavuşacak. Belki de bu çocuklarımız arasından yeni şampiyonlar yetişecek. Biz çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri ve eğlenebilmeleri için imkân sağlıyoruz, anne ve babalarımızdan da çocuklarımızı spora yönlendirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a teşekkür eden kursiyer öğrencilerine velileri, yaz tatiline gidemeyen aileler için de kursların yararlı olduğunu ifade ettiler. Çok sayıda veli ise kurslar sayesinde çocuklarının kısa sürede yüzme öğrendiğini ifade etti.