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20 Haziran 2018 08:47

Yaz tatilinde havuz hastalıklarına dikkat

Aydın Liva Hastanesi başhekimi Dr.

Yaz tatilinde havuz hastalıklarına dikkat

20 Haziran 2018 08:47

Erdal Gezer, mutlu ve huzurlu bir yaz tatili için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle havuz sefası sürmek isteyenlerin hijyen kurallarına azami ölçüde riayet etmesini isteyen Başhekim Gezer “Çocuklarımızın çok sevdiği havuzlar, büyük rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu nedenle aileler çok dikkatli olmalı. En temiz havuz bile denizden daha kirli olabilir. İmkanı olanlar havuz yerine denizi tercih etsinler” dedi.


Uygun şekilde temizlenmeyen, bakımı ve dezenfeksiyonu iyi yapılmayan havuzların bakteri taşıma olasılığının oldukça yüksek olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “Su sirkülasyonu sık yapılmayan havuzların kolera, tifo, dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bunun yanında göz, kulak, deri ve mide enfeksiyonları ile hepatit gibi ciddi rahatsızlıklara da davetiye çıkartabilir. Kurallara göre havuza duş alarak girilmesi gerekirken bir çok kişi bu kurala uymuyor. Duş almadan havuza giren kişinin bile milyonlarca bakterinin kaynağı olabilir” dedi.


Dr. Erdal Gezer, temizliğinden emin olunmayan ve denetimi yetersiz havuzlara girilmemesini tavsiye ederek özellikle çocukların ve kadınların bu konuda daha hassas olduğunu belirtti. Gezer, deniz kenarında tatil yapıp suya girerek serinleyenlerin tercihini havuzdan yana değil denizden yana kullanmasını önerdi.




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