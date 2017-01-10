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10 Ocak 2017 21:09

Yazar Akbaş, Başkan Alıcık’a kitabını hediye etti

Yazar Akbaş, Başkan Alıcık’a kitabını hediye etti

10 Ocak 2017 21:09

Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli tarihi ile ilgili çalışmalar yapan Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret etti. Bir senelik hadiseleri göstermek üzere tertib olunan eserler hakkında kullanılan bir tabir olan Salname hakkında yaptığı araştırmada Nazilli’nin salnamesini bir kitapta toplayan Yavuz Akbaş bu kitabını Belediye Başkanı Haluk Alıcık’a takdim etti. 1987 Erzurum doğumlu, İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayarak üniversiteden Tarih Öğretmeni olarak mezun olan Yavuz Akbaş, Belediye Başkanı Alıcık’a kendi ve yazdığı kitap hakkında bilgiler verdi. Tarih öğretmeni olarak Nazillide görev yapan ve halen Nazilli tarihi ile ilgili çalışmalarına devam eden Akbaş, Başkan Alıcık’a yazdığı kitap hakkında “ Salnamelerde Nazilli Kazası adlı bu çalışma Osmanlı ve Cumhuriyet zamanı eski harfli yıllıklardan, Nazilli ile ilgili kısımlar günümüz harflerine aktarılarak oluşturuldu. Bu eski harfli yıllıklar zaman zaman birbirini tekrarlasa da devlet görevlilerinin isim ve vazifeleri eğitim öğretim şehir tarihi, ekonomik faaliyetler, nüfus, köyler ve daha birçok konuda mühim kayıtları içermektedir. Bu kitapta salnameler ışığında 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. Yüzyılın ilk yarısı Nazilli’de incelenmiştir” diye konuştu.

Böyle bir eseri hazırlamasından ve kendisini ziyaret etmesinden dolayı Salnamelerde Nazilli Kazası adlı kitabın yazarı Yavuz Akbaş’a teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslen Erzurumlu olan ancak hayatının büyük bir bölümünü Nazilli’de geçirmiş olan Akbaş’a bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileyen Alıcık; “Aslen Nazillili olmayan ancak hayatının büyük çoğunluğunu Nazilli’de geçirmiş olan Yavuz kardeşimin eline, gözüne yüreğine sağlık. Tarihi araştırmalar kolay değildir. Gerçeklere ulaşmak zaman alır. Emek ister. Nazilli kazası için araştırma yapmış olması ayrı bir güzel. Biz nazilli sevdalıları olarak böyle bir çalışma yapmasından dolayı kendisine çok teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.



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